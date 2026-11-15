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Ausblick: Eco Wave Power Global (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eco Wave Power Global AB (spons. ADRs)
3.56 EUR -0.30 EUR -7.77 %
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Eco Wave Power Global (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,160 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD für Eco Wave Power Global (spons ADRs), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,610 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,640 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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