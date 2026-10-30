Ausblick: Ecovacs Robotics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

30.10.26 07:01 Uhr

Ecovacs Robotics A wird am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,697 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,770 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 6,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,49 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,20 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,65 CNY, gegenüber 3,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 22,17 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,97 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net