Ausblick: Edible Garden informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Edible Garden wird am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -1,960 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Edible Garden noch -621,000 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 9,93 Prozent auf 3,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Edible Garden noch 2,8 Millionen USD umgesetzt.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -11,000 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -5293,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,9 Millionen USD, gegenüber 12,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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