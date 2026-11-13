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Ausblick: eGuarantee öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
eGuarantee Inc
1,710.00 JPY 18.00 JPY 1.06 %
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eGuarantee wird am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 20,45 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte eGuarantee noch 18,74 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll eGuarantee im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,89 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,04 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 85,74 JPY je Aktie, gegenüber 77,89 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 12,01 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 10,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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