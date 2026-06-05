Ausblick: EHang gewährt Anlegern Blick in die Bücher

EHang stellt am 09.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,992 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 61,2 Millionen CNY, was einem Umsatz von 3,6 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,325 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 597,1 Millionen CNY, nachdem im Vorjahr 58,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net