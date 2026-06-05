DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,4100 +1,8%Nas25.709 -4,2%Bitcoin54.314 -1,0%Euro1,1532 +0,2%Öl97,36 +4,9%Gold4.305 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SpaceX SPACEX Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Broadcom A2JG9Z Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, Marvell, Infineon, Samsung im Fokus
Top News
Apple-Aktie vor WWDC 2026 im Fokus: Zweiter Anlauf für Siri-Überarbeitung - Experten skeptisch Apple-Aktie vor WWDC 2026 im Fokus: Zweiter Anlauf für Siri-Überarbeitung - Experten skeptisch
Hang Seng-Wert China Mengniu Dairy-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich China Mengniu Dairy-Aktionäre freuen Hang Seng-Wert China Mengniu Dairy-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich China Mengniu Dairy-Aktionäre freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: EHang gewährt Anlegern Blick in die Bücher

08.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EHang Holdings Ltd
7,90 USD -1,34 USD -14,46%
Charts|News|Analysen

EHang stellt am 09.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,992 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 61,2 Millionen CNY, was einem Umsatz von 3,6 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,325 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 597,1 Millionen CNY, nachdem im Vorjahr 58,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu EHang Holdings Ltd

DatumMeistgelesen