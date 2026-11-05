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Ausblick: Elanco Animal Health stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Elanco Animal Health Inc Registered Shs
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Elanco Animal Health wird sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Elanco Animal Health im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,203 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,27 Prozent auf 1,21 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD aus. Im Vorjahr waren -0,470 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 5,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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