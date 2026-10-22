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Ausblick: Electrolux Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Aktien
Electrolux AB Registered Shs -A-
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Electrolux Registered A wird am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,542 SEK gegenüber 0,390 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Electrolux Registered A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 33,03 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 32,32 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 SEK im Vergleich zu 1,79 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 131,38 Milliarden SEK, gegenüber 131,74 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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