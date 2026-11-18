Ausblick: Elliptic Laboratories AS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Elliptic Laboratories AS Registered wird sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,045 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,040 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 22,6 Millionen NOK aus – das entspräche einem Minus von 46,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,3 Millionen NOK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,198 NOK im Vergleich zu -1,330 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 99,5 Millionen NOK, gegenüber 101,3 Millionen NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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