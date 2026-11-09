Ausblick: Ellos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Ellos präsentiert in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,67 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 94,93 Prozent verringert. Damals waren 32,93 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ellos in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 903,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 850,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,65 SEK je Aktie, gegenüber 1,60 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 3,67 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,46 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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