Ausblick: Elopak ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Elopak ASA Registered wird am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 EUR gegenüber 0,350 NOK im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 309,5 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,38 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,272 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,70 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,25 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,13 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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