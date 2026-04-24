Ausblick: Embassy Office Parks REIT Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Embassy Office Parks REIT Registered wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 3,50 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -2,560 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Embassy Office Parks REIT Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,51 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Embassy Office Parks REIT Registered 10,98 Milliarden INR umsetzen können.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,16 INR, gegenüber 17,14 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 46,84 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 41,66 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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