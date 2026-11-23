Ausblick: Embecta präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Embecta gibt am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,290 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Embecta ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 264,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Embecta für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 267,4 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,84 USD je Aktie, gegenüber 1,62 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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