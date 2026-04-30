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Ausblick: Emcure Pharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse

04.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Emcure Pharmaceuticals Limited Registered Shs 144A Reg S
1.700,00 INR -24,85 INR -1,44%
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Emcure Pharmaceuticals äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 13,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Emcure Pharmaceuticals 9,97 INR je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 24,11 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,16 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 51,45 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 36,43 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 91,56 Milliarden INR, gegenüber 78,19 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

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