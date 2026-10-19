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Ausblick: Enagas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enagas S.A.
16.76 EUR -0.03 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen

Enagas präsentiert am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,260 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Enagas einen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 236,0 Millionen EUR – ein Minus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Enagas 240,1 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,911 EUR je Aktie, gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 852,5 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 960,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.07.12 Enagas outperform Exane-BNP Paribas SA
23.07.12 Enagas hold Société Générale Group S.A. (SG)
19.06.12 Enagas buy Goldman Sachs Group Inc.
18.06.12 Enagas hold Société Générale Group S.A. (SG)
25.04.12 Enagas overweight Morgan Stanley

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