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Ausblick: Enanta Pharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse

10.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Enanta Pharmaceuticals Inc
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Enanta Pharmaceuticals wird am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,487 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Enanta Pharmaceuticals noch -1,060 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Enanta Pharmaceuticals nach den Prognosen von 5 Analysten 17,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,339 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,840 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 67,8 Millionen USD, gegenüber 65,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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