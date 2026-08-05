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Ausblick: Endur ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Endur ASA Registered lässt sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Endur ASA Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,43 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,24 Prozent erhöht. Damals waren 0,840 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Endur ASA Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,90 Milliarden NOK im Vergleich zu 1,68 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,40 NOK im Vergleich zu 2,80 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,05 Milliarden NOK, gegenüber 6,40 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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