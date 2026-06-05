Ausblick: Enghouse Systems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Enghouse Systems präsentiert am 09.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,344 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Enghouse Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 CAD in den Büchern gestanden.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 122,9 Millionen CAD gegenüber 124,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,58 Prozent.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 CAD, gegenüber 1,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 491,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 498,9 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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