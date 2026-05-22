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Ausblick: Entero Healthcare Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

24.05.26 07:01 Uhr
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Aktien
Entero Healthcare Solutions Limited Registered Shs
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Entero Healthcare Solutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 9,10 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,91 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Entero Healthcare Solutions nach den Prognosen von 3 Analysten 17,78 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,39 Milliarden INR umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 31,52 INR je Aktie, gegenüber 21,80 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 64,84 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 50,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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