Fortinet-Aktie verliert ein Viertel: Angehobene Jahresprognose reicht nicht - Servicewachstum und Ausblick bremsen

Ausblick enttäuscht

29.10.26 10:24 Uhr

Fortinet übertrifft die Erwartungen und hebt die Prognose an, doch der Kurs fällt nachbörslich kräftig: Was wiegt schwerer als die Rekordmarge?

• Gerüchte über einen Cyber-Vorfall beeinflussen die Stimmung nur am Rande; die Hauptursachen für den Kursrutsch sind die schwächere Serviceentwicklung und die vorsichtige Prognose für das kommende Quartal.

• Die Aktie fiel nach den Zahlen um bis zu 25 %, da Investoren die Qualität des Wachstums und die Verzögerungen bei Serviceaktivierungen skeptisch bewerten.

• Obwohl Fortinet im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertraf, führte das schwächere Servicegeschäft und ein vorsichtiger Ausblick zu einem erheblichen Kursrückgang.

Starke Zahlen reichen nicht, wenn der Service hinterherhinkt

Ein vorsichtigerer Ausblick für das Schlussquartal nimmt Tempo heraus

Gerüchte über einen Cyber-Vorfall bleiben ohne Bestätigung

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Fortinet hat am Mittwoch Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die über den Erwartungen lagen, und die Jahresprognose angehoben. An der Börse gibt die Aktie dennoch kräftig nach. Im Fokus stehen das schwächere Servicegeschäft und der vorsichtigere Ausblick für das Schlussquartal.

Fortinet-Aktie trotz starker Zahlen unter Druck

Auf dem Papier ist es ein sauberes Quartal. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 US-Dollar, der Umsatz bei 2,08 Milliarden US-Dollar. Laut Investing.com hatte der Konsens 0,86 US-Dollar und 2,06 Milliarden US-Dollar erwartet. Fortinet übertraf die Schätzungen also bei beiden Kennziffern. Der Umsatz wuchs um 20 Prozent, die bereinigte operative Marge erreichte mit 38,2 Prozent einen Rekord für ein drittes Quartal. Die Jahresprognose hob das Unternehmen zum dritten Mal seit Jahresbeginn 2026 an.

Der Markt honorierte die auf den ersten Blick sauberen Zahlen jedoch nicht: Die Aktie gab schon am Mittwoch im regulären Handel nach und fiel danach nachbörslich um rund ein Viertel. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Donnerstag steht das Papier kräftig unter Druck: Zeitweise verliert die Fortinet-Aktie 25,26 Prozent auf 130,10 US-Dollar. Gemessen an Umsatz, Ergebnis und Prognose liegt der Grund für den Kursrutsch offenbar nicht in den Ist-Zahlen. Die Antwort steckt im Detail, bei Service und Ausblick.

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Servicegeschäft und Ausblick bremsen

Auffällig ist die Lücke zwischen den Sparten. Der Produktumsatz stieg laut Fortinet um 37 Prozent auf 765 Millionen US-Dollar, der Serviceumsatz nur um 13 Prozent auf 1,31 Milliarden US-Dollar. Finanzchefin Christiane Ohlgart erklärte die Lücke in der Telefonkonferenz mit großen Neukunden- und Erweiterungsdeals, bei denen die Services verzögert aktiviert würden. Sie nannte das ein Timing-Thema, das auch das vierte Quartal belaste. Entsprechend vorsichtiger fällt der Ausblick aus: Im Mittelpunkt der Spanne erwartet Fortinet für das Schlussquartal ein Umsatzplus von 15 Prozent nach 20 Prozent im dritten.

Hinzu kommt Druck auf die Marge. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 79,6 Prozent nach 81,6 Prozent im Vorjahresquartal. Laut Management lässt der Lagerbestand-Vorteil aus der ersten Jahreshälfte nach, und die Lieferzeiten bei einigen Komponenten werden länger. Ohlgart stellte für 2027 ein höheres Servicewachstum als 2026 in Aussicht. Auf eine Nachfrage von Adam Tindle von Raymond James stellte sie klar, sie habe von verbesserten Wachstumsraten gesprochen, nicht von einer Beschleunigung. Die Zusage fällt zurückhaltend aus. Ob die Verzögerung rein zeitlicher Natur ist, entscheidet über die Deutung des Quartals.

Cyber-Meldungen und Analystenbild als Kontext

Als Teilursache für den Kursrutsch nennt Investing.com Berichte über einen Cyber-Vorfall, die wenige Tage vor der Zahlenvorlage kursierten. Eine Bestätigung, Angaben zu Art und Umfang oder eine Stellungnahme von Fortinet gibt es dazu nicht. Group-IB und NyxLab beschrieben am vergangenen Mittwoch eine Kampagne gegen exponierte Netzwerkgeräte, darunter FortiGate und FortiWeb von Fortinet sowie GlobalProtect von Palo Alto Networks. Betroffen waren Geräte von Kunden, ein Einbruch in Fortinets eigene Systeme wird nicht beschrieben. Palo Alto Networks, Zscaler und CrowdStrike standen laut Investing.com schon in den Wochen davor unter Branchendruck.

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Auch die Bewertung war vor den Zahlen ein Thema, denn laut Investing.com handelte die Aktie über dem durchschnittlichen Analystenkursziel. Der Konsens lautet Hold, 20 der 31 Analysten vergeben diese Einstufung. Das mittlere Kursziel liegt bei 176,39 US-Dollar. Die Kursziele streuen breit. Das Analystenbild bleibt insgesamt zurückhaltend. Die Cyber-Meldungen taugen bestenfalls als Randfaktor, die Zahlen selbst liefern die belastbareren Gründe.

Heftiger Kurseinbruch nach den Zahlen: Wissenswertes für Anleger

Operativ ist Fortinet nicht in Schieflage geraten. Die Billings stiegen um 29 Prozent, der freie Cashflow um 52 Prozent, und die auf 2 Milliarden US-Dollar aufgestockte Rückkaufermächtigung schafft Spielraum für weitere Aktienrückkäufe. Der Markt bewertet aber die Qualität des Wachstums, und hier liefert das Management selbst Stoff für Skepsis. Neben verzögerten Aktivierungen nannte Ohlgart auch strukturelle Faktoren wie produktlastigere Sovereign-Deals mit weniger Services und mehr Rabatte zwischen Hardware und Services, auch wenn diese im dritten Quartal laut ihr nicht den Ausschlag gaben. Hinzu kommen steigende Komponentenkosten, die auf die Bruttomarge drücken.

Der wichtigste Frühindikator sind die kurzfristig abgegrenzten Umsätze, die mit 14,5 Prozent so stark wuchsen wie seit fünf Quartalen nicht. Hält dieser Trend, stützt das die Timing-These des Managements. Mit den Zahlen zum vierten Quartal, vorläufig am 9. Februar 2027, zeigt sich, ob das Servicewachstum seinen Tiefpunkt tatsächlich hinter sich hat.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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