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Ausblick: Envipco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Aktien
Envipco Holding NV Registered Shs
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Envipco stellt am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,565 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,830 NOK je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 265,8 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 283,8 Millionen NOK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,041 NOK im Vergleich zu -2,110 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,16 Milliarden NOK, gegenüber 1,06 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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