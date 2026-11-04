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Ausblick: Enviri II stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Enviri II Corporation Registered Shs When-issued
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Enviri II wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,543 USD. Das entspräche einem Verlust von 93,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,280 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 317,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 50,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,803 USD, gegenüber -2,080 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,30 Milliarden USD im Vergleich zu 2,24 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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