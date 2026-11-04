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Ausblick: Envoy Medical A präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Envoy Medical Inc Registered Shs -A-
6.62 USD -0.10 USD -1.49 %
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Envoy Medical A lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,673 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,500 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Envoy Medical A nach den Prognosen von 3 Analysten 0,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 125,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,870 USD, gegenüber -12,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 0,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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