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Ausblick: Enwave gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Enwave äußert sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst ewartet einen Verlust je Aktie von -0,010 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 2,19 Prozent auf 2,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 0,000 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,0 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,8 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.net

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