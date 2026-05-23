Ausblick: Enwave gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Enwave äußert sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst ewartet einen Verlust je Aktie von -0,010 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 2,19 Prozent auf 2,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 0,000 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,0 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,8 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Enwave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Enwave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Enwave Aktie News
Enwave Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Enwave nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.