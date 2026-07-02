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Ausblick: Epiroc (A) (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Epiroc AB (A) (spons. ADRs)
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Epiroc (A) (spons ADRs) wird am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,216 USD aus. Im letzten Jahr hatte Epiroc (A) (spons ADRs) einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Epiroc (A) (spons ADRs) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,876 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,730 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,92 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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