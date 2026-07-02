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Ausblick: Epiroc Registered A legt Quartalsergebnis vor

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Epiroc AB Registered Shs -A-
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Epiroc Registered A wird am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,08 SEK je Aktie gegenüber 1,74 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Epiroc Registered A nach den Prognosen von 16 Analysten 16,49 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,13 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,40 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,12 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 66,34 Milliarden SEK, gegenüber 62,00 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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