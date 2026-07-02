Ausblick: Epiroc Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
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Epiroc Registered B wird am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,08 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,54 Prozent erhöht. Damals waren 1,74 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 16,49 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,13 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,41 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,12 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 66,38 Milliarden SEK, gegenüber 62,00 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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