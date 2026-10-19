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Ausblick: Equifax mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Equifax Inc.
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Equifax wird am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,20 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,54 Prozent erhöht. Damals waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,69 Milliarden USD – ein Plus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Equifax 1,54 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,51 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,72 Milliarden USD, gegenüber 6,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.02.19 Equifax Hold Deutsche Bank AG
26.10.18 Equifax Equal Weight Barclays Capital
14.12.17 Equifax Equal Weight Barclays Capital
13.11.17 Equifax Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.11.17 Equifax Sector Perform RBC Capital Markets

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