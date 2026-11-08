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Ausblick: EquipmentSharecom, A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A-
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EquipmentSharecom, A wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,079 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

EquipmentSharecom, A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 943,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,68 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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