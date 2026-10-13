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Ausblick: Equity Bancshares A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Equity Bancshares Inc (A)
39.40 EUR -0.60 EUR -1.50 %
Charts | News | Analysen

Equity Bancshares A stellt am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,29 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,550 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Equity Bancshares A nach den Prognosen von 6 Analysten 84,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 85,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,56 USD, gegenüber 1,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 341,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 313,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.01.17 Equity Bancshares A Outperform FBR & Co.

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