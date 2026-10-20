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Ausblick: Essential Properties Realty Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs
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Essential Properties Realty Trust wird am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,323 USD je Aktie gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 158,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 146,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,31 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 623,7 Millionen USD, gegenüber 566,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.07.18 Essential Properties Realty Trust Equal Weight Barclays Capital

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