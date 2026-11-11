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Ausblick: ETHZilla stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
ETHZilla Corporation Registered Shs
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ETHZilla wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,335 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -16,800 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 14,84 Prozent auf 3,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ETHZilla noch 4,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,695 USD, gegenüber -55,180 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 13,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 6,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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