Ausblick: Eurobank Ergasias legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eurobank Ergasias wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.03.2018 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2017 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,020 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 60,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 464,0 Millionen EUR – ein Minus von 11,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eurobank Ergasias 525,0 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,065 EUR je Aktie, gegenüber 0,110 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,93 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,06 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net