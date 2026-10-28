DAX 25.591 +0,7%ESt50 6.165 +0,8%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,60 -0,7%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 72.675 -0,0%Euro 1,1121 -0,1%Öl 116,0 +1,9%Gold 4.037 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: EUROBANK stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
EUROBANK S.A. Registered Shs
4.30 EUR 0.05 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen

EUROBANK wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,113 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 945,3 Millionen EUR – ein Minus von 33,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EUROBANK 1,43 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,438 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,370 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 3,72 Milliarden EUR, gegenüber 6,02 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle EUROBANK Aktie News

Werbung

EUROBANK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EUROBANK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.