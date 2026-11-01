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Ausblick: EverQuote A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
EverQuote Inc Registered Shs -A-
23.51 USD 0.71 USD 3.11 %
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EverQuote A veröffentlicht am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,488 USD aus. Im letzten Jahr hatte EverQuote A einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll EverQuote A nach den Prognosen von 8 Analysten 203,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,01 USD aus. Im Vorjahr waren 2,63 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 801,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 692,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.08.19 EverQuote A Buy Needham & Company, LLC
07.05.19 EverQuote A Buy Needham & Company, LLC
26.02.19 EverQuote A Buy Needham & Company, LLC
13.05.16 EverBank Financial Buy Compass Point
13.01.16 EverBank Financial Equal Weight Barclays Capital

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