Ausblick: EverQuote A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

01.11.26 07:01 Uhr

EverQuote A veröffentlicht am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,488 USD aus. Im letzten Jahr hatte EverQuote A einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll EverQuote A nach den Prognosen von 8 Analysten 203,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,01 USD aus. Im Vorjahr waren 2,63 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 801,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 692,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net