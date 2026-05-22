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Ausblick: Evogene gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Evogene Ltd
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Evogene wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 62,50 Prozent auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Evogene noch 0,9 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -1,700 USD je Aktie, gegenüber -1,080 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 1,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 3,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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