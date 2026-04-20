Ausblick: Evolution Gaming Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Evolution Gaming Group Registered öffnet am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,93 SEK erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 516,2 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,85 Milliarden SEK erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,36 EUR, gegenüber 58,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 2,13 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,87 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net