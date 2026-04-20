DAX24.418 -1,2%Est505.983 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 -2,5%Nas24.404 -0,3%Bitcoin64.351 -0,1%Euro1,1780 -0,1%Öl94,62 +0,9%Gold4.790 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX-Handel endet in Rot -- US-Börsen wenig bewegt -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Psychedelika-Titel, NEL Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Evolution Gaming Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evolution Gaming Group AB Registered Shs
59,48 EUR -1,26 EUR -2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Evolution Gaming Group Registered öffnet am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,93 SEK erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 516,2 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,85 Milliarden SEK erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,36 EUR, gegenüber 58,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 2,13 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,87 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Evolution Gaming Group AB Registered Shs

DatumMeistgelesen