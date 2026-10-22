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Ausblick: Evolution Gaming Group Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Evolution Gaming Group Un lädt am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,53 USD aus. Im letzten Jahr hatte Evolution Gaming Group Un einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 595,6 Millionen USD – ein Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Evolution Gaming Group Un 592,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,91 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,37 Milliarden USD, gegenüber 2,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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