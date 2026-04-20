Ausblick: Evolution Gaming Group Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Evolution Gaming Group Un stellt am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,64 Prozent auf 601,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 548,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,27 USD, gegenüber 5,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net