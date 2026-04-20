DAX24.418 -1,2%Est505.983 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 -2,5%Nas24.404 -0,3%Bitcoin64.351 -0,1%Euro1,1780 -0,1%Öl94,62 +0,9%Gold4.790 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX-Handel endet in Rot -- US-Börsen wenig bewegt -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Psychedelika-Titel, NEL Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Evolution Gaming Group Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evolution Gaming Group AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
58,50 EUR 1,00 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Evolution Gaming Group Un stellt am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,64 Prozent auf 601,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 548,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,27 USD, gegenüber 5,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Evolution Gaming Group Un und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Evolution Gaming Group AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

DatumMeistgelesen

Analysen zu Evolution Gaming Group AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Keine Analysen gefunden.

mehr Analysen