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Ausblick: Expand Energy präsentiert Quartalsergebnisse

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Expand Energy
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Expand Energy wird am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 24 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Expand Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 2,28 USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,85 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,52 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,64 USD, gegenüber 7,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 13,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,65 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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