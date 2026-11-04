Ausblick: Expensify A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

04.11.26 07:01 Uhr

Expensify A veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass Expensify A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 33,9 Millionen USD – ein Minus von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expensify A 35,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie, gegenüber -0,230 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 135,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 142,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net