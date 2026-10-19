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Ausblick: Exsitec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Exsitec Holding AB Registered Shs
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Exsitec gibt am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,765 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Exsitec 0,740 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 28,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 240,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 187,6 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,72 SEK im Vergleich zu 6,39 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden SEK, gegenüber 894,9 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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