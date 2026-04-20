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Ausblick: Exsitec verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

21.04.26 07:01 Uhr
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Exsitec Holding AB Registered Shs
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Exsitec präsentiert in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,02 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Exsitec ein EPS von 2,03 SEK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Exsitec nach den Prognosen von 2 Analysten 241,9 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 240,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,78 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,39 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 932,9 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 894,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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