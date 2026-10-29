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Ausblick: ExxonMobil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
164.94 EUR 1.20 EUR 0.73 %
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ExxonMobil wird am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,12 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 105,43 Milliarden USD – ein Plus von 26,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExxonMobil 83,36 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 423,04 Milliarden USD, gegenüber 323,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.08.25 ExxonMobil Sector Perform RBC Capital Markets
06.12.23 ExxonMobil Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.12.23 ExxonMobil Buy UBS AG
07.06.22 ExxonMobil Neutral Credit Suisse Group
21.04.22 ExxonMobil Outperform RBC Capital Markets

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