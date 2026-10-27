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Ausblick: Eyebright Medical Technology (Beijing) A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eyebright Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. Registered Shs -A-
45.00 CNY 2.52 CNY 5.93 %
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Eyebright Medical Technology (Beijing) A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,510 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 27,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,400 CNY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 49,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 533,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357,7 Millionen CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,76 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,40 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,83 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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