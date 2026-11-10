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Ausblick: EZCORP veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
EZCORP Inc.
25.36 EUR -0.24 EUR -0.94 %
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EZCORP wird am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,417 USD aus. Im letzten Jahr hatte EZCORP einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 26,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 336,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei EZCORP für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 427,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,68 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.04.19 EZCORP Buy B. Riley FBR
08.11.12 EZCORP buy Nomura
28.08.09 EZCORP kaufen Fuchsbriefe
02.02.09 EZCORP chancenreiches Investment Wirtschaftswoche
11.08.08 EZCORP chancenreich Wirtschaftswoche

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