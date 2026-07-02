Ausblick: F-Secure zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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F-Secure öffnet am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,035 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 EUR erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 39,9 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,146 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,130 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 156,3 Millionen EUR, gegenüber 145,7 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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