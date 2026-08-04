Ausblick: Fabrinet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Fabrinet stellt am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,81 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fabrinet ein EPS von 2,42 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,28 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 40,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 909,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 13,81 USD, gegenüber 9,17 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 4,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,42 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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