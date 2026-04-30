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Ausblick: Fabrinet verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

03.05.26 07:01 Uhr
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Aktien
Fabrinet
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Fabrinet wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 3,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,25 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 36,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 871,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,62 USD, gegenüber 9,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,42 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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