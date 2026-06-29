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Ausblick: Factset Research Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

30.06.26 07:01 Uhr
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Factset Research Systems Inc.
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Factset Research Systems wird am 01.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorstellen.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,45 USD aus. Im letzten Jahr hatte Factset Research Systems einen Gewinn von 3,87 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 617,9 Millionen USD gegenüber 585,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,69 USD aus. Im Vorjahr waren 15,55 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 2,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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