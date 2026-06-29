Ausblick: Factset Research Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Factset Research Systems wird am 01.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorstellen.
17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,45 USD aus. Im letzten Jahr hatte Factset Research Systems einen Gewinn von 3,87 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 617,9 Millionen USD gegenüber 585,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,69 USD aus. Im Vorjahr waren 15,55 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 2,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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|Emittent
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Nachrichten zu Factset Research Systems Inc.
Analysen zu Factset Research Systems Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2018
|Factset Research Systems Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.2017
|Factset Research Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2017
|Factset Research Systems Underweight
|Barclays Capital
|16.03.2016
|Factset Research Systems Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|10.03.2016
|Factset Research Systems Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2016
|Factset Research Systems Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|08.12.2015
|Factset Research Systems Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.02.2015
|Factset Research Systems Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|17.12.2014
|Factset Research Systems Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|14.12.2005
|Update Factset Research Systems Inc.: Outperform
|Friedman, Billings Ramsey & Co
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2018
|Factset Research Systems Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.2017
|Factset Research Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.2015
|Factset Research Systems Neutral
|UBS AG
|12.03.2015
|Factset Research Systems Equal Weight
|Barclays Capital
|17.12.2014
|Factset Research Systems Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.01.2017
|Factset Research Systems Underweight
|Barclays Capital
|10.03.2016
|Factset Research Systems Sell
|UBS AG
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