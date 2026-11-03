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Ausblick: Fair Isaac stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fair Isaac Corp.
639.50 EUR 5.50 EUR 0.87 %
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Fair Isaac äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,69 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fair Isaac 6,42 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Fair Isaac nach den Prognosen von 17 Analysten 651,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 26,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 515,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 42,64 USD aus, während im Fiskalvorjahr 26,54 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,53 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,99 Milliarden USD.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.11.16 Fair Isaac Equal Weight Barclays Capital
21.09.16 Fair Isaac Equal Weight Barclays Capital
13.07.16 Fair Isaac Buy Dougherty & Company LLC
05.05.16 Fair Isaac Overweight Barclays Capital
26.03.15 Fair Isaac Overweight Barclays Capital

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